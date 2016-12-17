Биатлонистка Акимова завоевала бронзу в преследовании на этапе КМ

Российская биатлонистка Татьяна Акимова заняла третье место в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Россиянка допустила на четырех огневых рубежах один промах.



Золото досталось француженке Анаис Шевалье, которая также финишировала с одним промахом, однако была быстрее на трассе. Серебро завоевала итальянка Доротея Вирер.



Ранее россиянка одержала победу в спринтерской гонке. Эта победа стала для 26-летней спортсменки первой в карьере.

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