Биатлонистка Акимова завоевала бронзу в преследовании на этапе КМ

26-летняя россиянка второй раз подряд поднялась на подиум в Чехии
Российская биатлонистка Татьяна Акимова заняла третье место в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Россиянка допустила на четырех огневых рубежах один промах.
Золото досталось француженке Анаис Шевалье, которая также финишировала с одним промахом, однако была быстрее на трассе. Серебро завоевала итальянка Доротея Вирер.
Ранее россиянка одержала победу в спринтерской гонке. Эта победа стала для 26-летней спортсменки первой в карьере.
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