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Поветкин нокаутировал заменившего Стиверна француза Дюопа

По завершении поединка россиянин принес извинения за проваленный допинг-тест

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над французом Жоанном Дюопа в Екатеринбурге. 10-раундовый поединок завершился нокаутом в 6-м раунде. Теперь в активе Поветкина 31 победа (23 нокаутом) и одно поражение.

По завершении поединка россиянин принес извинения за проваленный допинг-тест.

«Хочу поблагодарить болельщиков за то, что пришли на бой. У WBC, наверное, такая традиция — находить что-то перед боями. Также хочу извиниться за срыв боя со Стиверном, я хотел этого поединка», — сказал в микрофон Поветкин.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, что Поветкин провалил допинг-тест перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Позже стало известно, что бой между Поветкиным и Стиверном не состоится. Вместо этого россиянин проведет поединок с французом Жоанном Дюопа.

Стоит отметить, что в середине ноября Стиверн также был уличен в применении допинга, но руководство WBC не стало отменять поединок из-за незначительности дела.

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Известия // суббота, 17 декабря 2016 года

Поветкин нокаутировал заменившего Стиверна француза Дюопа

По завершении поединка россиянин принес извинения за проваленный допинг-тест

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