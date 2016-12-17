Тренер Поветкина отрицает факт применения боксером допинга

Иван Кирпа, тренер Александра Поветкина заявил журналистам, что обвинения в адрес российского боксера носят характер спланированной акции.

«Это атака на элиту российского спорта, и Саша попал в эту категорию. Если бы он что-то принимал, подписал ли бы он документ за чистый бокс? Поветкин никого не боится, он боец. У меня подозрения, что это все спланированная акция», — приводит слова Кирпы ТАСС.

Ранее Поветкин провалил допинг-тест перед боем с Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Позже стало известно, что бой с канадцем не состоится.



Вместо этого россиянин провел поединок с французом Дюопа, в котором нокаутировал соперника в шестом раунде.



Стоит отметить, что в ноябре Стиверн также был пойман на допинге. Однакоруководство WBC в тот раз не стало отменять поединок.



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