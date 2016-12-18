Пока-пока, Америка: президент Филиппин ответил на отказ США в помощи

Филиппинский лидер Родриго Дутерте подверг резкой критике планы США по прекращению помощи Филиппинам. По словам президента, страна «может выжить и без американских денег». Дутерте также пригрозил аннулировать соглашение о размещении войск Соединенных Штатов на Филиппинах.

«Око за око. Если вы можете это сделать, то и мы тоже. Это не игра в одни ворота. Пока-пока, Америка», — приводит Ассошиэйтед Пресс слова Дутерте.

Ранее стало известно, что американское агентство по помощи зарубежным странам Millennium Challenge Corporation отложило голосование по предоставлению гранта Филиппинам. Представители Millennium Challenge Corporation сообщили, что возобновление поддержки будет зависеть от ситуации с «верховенством права и гражданскими правами» в стране.

Кроме того, Дутерте поставил под вопрос роль американских войск на Филиппинах. По словам филиппинского лидера, Филиппины никогда не будут готовы воевать с Китаем.

«Это вы (США) провоцируете там боевые действия», — заявил Дутерте.

При этом он отметил, что «мы никогда не будем воевать с Россией – она слишком далеко. К тому же мы с ней дружим».

«Россия может быть очень важным союзником. Они не оскорбляют и не вмешиваются»,— подчеркнул президент Филиппин.

Ранее «Известия» писали, что президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна может купить вооружение у России и Китая. Поэтому отказ США от сотрудничества в военно-технической сфере его не беспокоит.