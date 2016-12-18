Премьер Польши считает, что действия оппозиции разрушают демократию

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что причина акций протеста заключается в нежелании оппозиции согласиться с поражением на выборах, сообщает ТАСС.

По ее словам, организованные оппозицией акции не имеют ничего общего с реальным положением вещей в стране. Шидло отметила, что находящаяся у власти в Польше партия «Закон и справедливость» сделала очень многое.

Среди достижений власти премьер назвала снижение уровня безработицы, помощь молодым и многодетным семьям, снижение пенсионного возраста, повышение минимального уровня зарплат и сокращение налогов для ряда категорий граждан.

«Будущий год будет таким же. Нам нужно только спокойствие. Если хотите протестовать — протестуйте, но уважайте убеждения своих соотечественников. Эти действия снижают уровень доверия общества, разрушают демократию, разделяют народ», — сказала премьер-министр.

Напомним, что накануне участники антиправительственной акции заблокировали все выходы из здания парламента, где заседали депутаты. Протест начался с блокады работы нижней палаты парламента оппозицией, которая отказалась участвовать в работе из-за планов ограничения доступа журналистов в парламент.