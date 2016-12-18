Мутко заявил, что будни не подходят для показа хоккейных матчей

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал отказ «Первого канала» от трансляций хоккейных матчей Евротура из-за невысоких рейтингов.

«Мы играли в четверг и пятницу — это не время хоккея с точки зрения «Первого канала». Мы должны эти вещи профессионально делать, если бы мы играли в субботу, то и рейтинг был бы другой, здесь много нюансов. Есть конкурентная среда, с этим ничего не сделаешь, нужно завоевывать свое телевидение», — цитирует Мутко ТАСС.

Мутко добавил, что невысокие рейтинги бывают не только у хоккея, но и у футбола и биатлона.

Напомним, что «Первый канал» решил отменить прямые трансляции матчей второго этапа Евротура из-за утраты интереса аудитории к спортивным программам. Права на показ хоккейных встреч были переданы «Матч ТВ».

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