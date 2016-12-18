Столтенберг: НАТО не хочет холодной войны с Россией

Во время запланированного на понедельник, 19 декабря, заседания совета РФ - НАТО на уровне послов в Брюсселе североатлантический альянс собирается подать России сигнал о том, что не заинтересован в возвращении к холодной войне.

«Сигнал к заседанию совета в понедельник такой: НАТО не хочет эскалации, не хочет холодной войны», - заявил в интервью газете Bild am Sonntag генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, по мнению главы Североатлантического альянса, военное вмешательство НАТО в конфликт в Сирии могло лишь навредить ситуации и привести к большим жертвам.

«Мы сталкиваемся в Сирии с ужасной человеческой катастрофой. Иногда, как в Афганистане, применение силы является правильным решением, но порой ущерб от военного вмешательства больше пользы», - сказал Столтенберг.

При этом генсек альянса подчеркнул, что «применительно к ситуации в Сирии партнеры по НАТО пришли к выводу, что применение военной силы сделало бы ужасную ситуацию еще более кошмарной».

Ранее «Известия» писали, что 19 декабря, состоится заседание Совета Россия–НАТО на уровне послов. Совет пройдет в штаб-квартире альянса, стороны обсудят безопасность в Европе и Украину.

Напомним, 8 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс собирается увеличить военное присутствие на востоке Европы, в частности в странах Балтии. Такая мера, по словам Столтенберга, может быть принята в ответ на усиление военной мощи России.