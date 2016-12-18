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Британские военнослужащие останутся на Украине до начала 2018 года

Великобритания продлила программу подготовки украинских военных на год

Глава британского Министерства обороны Майкл Фэллон сообщил о том, что Великобритания продлит программу подготовки украинских военных еще на год.   

«Это продление обеспечит еще тысячи украинских солдат первоклассным обучением от лучших ВС в мире», — заявил Фэллон в  интервью телеканалу ITV. 

Отмечается, что к марту 2017 года число военнослужащих украинской армии, которые прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании, превысит пять тысяч. 

Соединенное Королевство осуществляет программу помощи ВСУ, обеспечивая украинской стороне подготовку дополнительного числа военных и предоставляя военнослужащим дополнительное нелетальное оборудование. 

С учетом нового распоряжения, военнослужащие Великобритании останутся на Украине до начала 2018 года.  

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Британские военнослужащие останутся на Украине до начала 2018 года

Великобритания продлила программу подготовки украинских военных на год

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