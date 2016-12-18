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NYT: Обама назвал условие применения кибероружия против России

Сообщается, что США рассматривают возможность блокирования тайных счетов в банках Европы и Азии доверенных лиц высшего руководства РФ

Президент США Барак Обама установил два условия применения кибервооружений в ответ на якобы попытки российских хакеров повлиять на исход выборов в США, сообщает газета The New York Times.

Как отмечает издание, глава государства пришел к выводу, что неэффективное использование кибероружия хуже, чем его неприменение вообще. Если соответствующее решение будет принято, то только на условии соблюдения принципа «эскалационного доминирования». Речь идет о потенциальном гарантировании Вашингтону возможности прекратить конфликт на своих условиях.

Источники газеты назвали варианты, которые предложили Национальная разведка, ЦРУ, Агентство национальной безопасности (АНБ) и Пентагон. Так одним из предложений является блокировка тайных счетов доверенных лиц высшего руководства РФ в банках Европы и Азии. Кроме того, предлагалось запретить въезд в США руководству Главного управления Генерального штаба России (ГРУ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону нужно прекратить разговоры о якобы имевших место атаках российских хакеров на территории США или привести доказательства.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

NYT: Обама назвал условие применения кибероружия против России

Сообщается, что США рассматривают возможность блокирования тайных счетов в банках Европы и Азии доверенных лиц высшего руководства РФ

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