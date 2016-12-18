NYT: Обама назвал условие применения кибероружия против России

Президент США Барак Обама установил два условия применения кибервооружений в ответ на якобы попытки российских хакеров повлиять на исход выборов в США, сообщает газета The New York Times.

Как отмечает издание, глава государства пришел к выводу, что неэффективное использование кибероружия хуже, чем его неприменение вообще. Если соответствующее решение будет принято, то только на условии соблюдения принципа «эскалационного доминирования». Речь идет о потенциальном гарантировании Вашингтону возможности прекратить конфликт на своих условиях.



Источники газеты назвали варианты, которые предложили Национальная разведка, ЦРУ, Агентство национальной безопасности (АНБ) и Пентагон. Так одним из предложений является блокировка тайных счетов доверенных лиц высшего руководства РФ в банках Европы и Азии. Кроме того, предлагалось запретить въезд в США руководству Главного управления Генерального штаба России (ГРУ).



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону нужно прекратить разговоры о якобы имевших место атаках российских хакеров на территории США или привести доказательства.