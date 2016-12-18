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ОЗХО получила от Сирии доказательства применения террористами иприта

Миссия приняла только документальные свидетельства для организации исследования

Сирийские власти передали представителям международной миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства того, что террористы применяли химическое вещество иприт. 

«Мы предъявили миссии все документы, они были проверены и приняты. Миссия еще раз приедет в Сирию, чтобы забрать пробы, которые впоследствии будут проанализированы», - приводит «Интерфакс» слова официального представителя национального органа САР по осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия Самера Аббаса. 

По словам Аббаса, речь идет о собранных экспертами российского Министерства обороны свидетельствах о применении 31 октября текущего года в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш провинции Алеппо 240-миллиметровой минометной мины, в которой содержался иприт. 

Отмечается, что миссия приняла только документальные свидетельства для организации исследования, а материальные доказательства (пробы) были опломбированы и оставлены на ответственное хранение сирийцам до решения финансовых проблем по их доставке чартерным рейсом в Гаагу. 

Предполагается, что пробы будут доставлены в январе 2017 года.  

Иприт - изобретение времен Первой мировой войны, запрещен с 1923 года.   

Ранее «Известия», со ссылкой на заявление главы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаила Ульянова, писали, что террористы из организаций ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (обе группировки запрещены в РФ) самостоятельно производят иприт и другие отравляющие вещества, которые они применяют в качестве химоружия в Сирии.  

7 декабря сообщалось, что сирийская армия нашла склад с химическим оружием в Алеппо.    

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

ОЗХО получила от Сирии доказательства применения террористами иприта

Миссия приняла только документальные свидетельства для организации исследования

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