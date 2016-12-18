Немецкие СМИ выдумали историю о связи «российских хакеров» с WikiLeaks

Секретные документы бундестага портал WikiLeaks получил от сотрудника или депутата немецкого парламента. Информацию об этом распространил телеканал ARD, ссылаясь на источники в бундестаге.

Также сообщается, что версию о том, что секретные документы немецкого парламента были переданы администрации WikiLeaks одним из чиновников парламента или даже кем-то из народных избранников, считают наиболее вероятной и сотрудники правоохранительных органов Германии.

Как передает Федеральное агентство новостей, председатель бундестага Норберт Ламмерт уже распорядился провести внутреннее расследование по факту утечки информации.

Ранее «Известия» писали, что сайт политических разоблачений WikiLeaks обнародовал почти 2,5 тыс. писем и документов. 90 гигабайт данных посвящены попыткам парламентариев ФРГ найти доказательства сотрудничества разведок ФРГ и АНБ при слежке за гражданами Германии.

Позже немецкие СМИ, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщили, что хакеры из России якобы причастны к произошедшей утечке. Эти обвинения были опровергнуты Министерством иностранных дел РФ.