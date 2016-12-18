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Футболист «Шапекоэнсе» выжил в авиакатастрофе благодаря одноклубнику

Вратарь бразильского клуба убедил партнера по команде пересесть

Футболист бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» Алан Рушел рассказал, что ему удалось выжить в авиакатастрофе благодаря одноклубнику, который убедил его пересесть. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Рушела, он должен был лететь в хвостовой части самолета, но вратарь команды Джексон Фольман уговорил его сесть рядом с ним, ближе к носу воздушного судна.

Напомним, 28 ноября самолет боливийской авиакомпании Lamia, на борту которого находились 77 человек, в том числе 22 игрока «Шапекоэнсе», потерпел крушение. Шести находившимся на борту пассажирам удалось пережить авиакатастрофу.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Футболист «Шапекоэнсе» выжил в авиакатастрофе благодаря одноклубнику

Вратарь бразильского клуба убедил партнера по команде пересесть

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