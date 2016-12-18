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Юниорская женская сборная РФ по водному поло выиграла первенство мира

Финальный матч россиянок с командой Испании завершился со счетом 9:7

Российская женская сборная по водному поло, в состав которой вошли спортсменки до 18 лет, завоевала первенство на юниорском чемпионате мира в новозеландском Окленде.

Ватерполистки из РФ в финальном матче переиграли команду Испании со счетом 9:7.

Третье место заняла сборная Италии, участницам которой удалось одержать победу в матче с командой Нидерландов со счетом 14:13.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Юниорская женская сборная РФ по водному поло выиграла первенство мира

Финальный матч россиянок с командой Испании завершился со счетом 9:7

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