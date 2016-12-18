Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Новый фильм серии Star Wars собрал свыше $100 млн до начала уик-энда

Картина еще не стартовала на нескольких ключевых рынках

За минувшие четверг и пятницу, 15-16 декабря, кассовый сбор фильма «Изгой-один», спин-оффа к основной киносаге «Звездных войн», собрал свыше $100 млн ($71,1 млн в кинотеатрах Канады и США и еще $33,3 млн в международном бокс-офисе). Информацию об этом распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на e-mail от студии Walt Disney. Отметим, что фильму удалось собрать в международном прокате более $100 млн еще до наступления уик-энда.  

Агентство подчеркивает, что фильм еще не стартовал на нескольких ключевых рынках. Так, в Южной Коре и в Китае картина выйдет в прокат 28 декабря и 6 января 2017 года соответственно.  

Bloomberg также обращает внимание на то, что очень немногим фильмам удается преодолеть планку в $30 млн за два дня до начала уик-энда. Ранее это смогли сделать такие картины, как «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», а также некоторые части киносаги «Сумерки». За текущий год наиболее высокий результат показал «Бэтмен против Супермена», который собрал на старте $27,7 млн. 

Как рассчитывают в компании Disney, «Изгой-один» принесет по итогам первой недели проката $140-150 млн на рынке США и Канады и $130-150 млн на международном рынке.

При этом агентство подчеркивает, что такая оценка является консервативной. По мнению некоторых аналитиков, картина сможет собрать только на домашнем рынке сумму порядка $155-$166 млн уже на текущей неделе.     

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Новый фильм серии Star Wars собрал свыше $100 млн до начала уик-энда

Картина еще не стартовала на нескольких ключевых рынках

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Фотолента

В Москве открыта выставка полотен Василия Кандинского

В Москве открыта выставка полотен Василия Кандинского

Картины хранятся в частных коллекциях в разных странах мира

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Равиль Гайнутдин

муфтий

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке