Новый фильм серии Star Wars собрал свыше $100 млн до начала уик-энда

За минувшие четверг и пятницу, 15-16 декабря, кассовый сбор фильма «Изгой-один», спин-оффа к основной киносаге «Звездных войн», собрал свыше $100 млн ($71,1 млн в кинотеатрах Канады и США и еще $33,3 млн в международном бокс-офисе). Информацию об этом распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на e-mail от студии Walt Disney. Отметим, что фильму удалось собрать в международном прокате более $100 млн еще до наступления уик-энда.

Агентство подчеркивает, что фильм еще не стартовал на нескольких ключевых рынках. Так, в Южной Коре и в Китае картина выйдет в прокат 28 декабря и 6 января 2017 года соответственно.

Bloomberg также обращает внимание на то, что очень немногим фильмам удается преодолеть планку в $30 млн за два дня до начала уик-энда. Ранее это смогли сделать такие картины, как «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», а также некоторые части киносаги «Сумерки». За текущий год наиболее высокий результат показал «Бэтмен против Супермена», который собрал на старте $27,7 млн.

Как рассчитывают в компании Disney, «Изгой-один» принесет по итогам первой недели проката $140-150 млн на рынке США и Канады и $130-150 млн на международном рынке.



При этом агентство подчеркивает, что такая оценка является консервативной. По мнению некоторых аналитиков, картина сможет собрать только на домашнем рынке сумму порядка $155-$166 млн уже на текущей неделе.