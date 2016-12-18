Столтенберг: НАТО не хочет холодной войны с Россией

В преддверии заседании совета Россия-НАТО на уровне послов в Брюсселе генсек организации Йенс Столтенберг в интервью заявил, что альянс намерен подать сигнал Москве об отсутствии заинтересованности в возвращении к холодной войне.

Об это сообщает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

Cовет Россия-НАТО намечен на 19 декабря, напоминают «Известия».

«Сигнал к заседанию совета в понедельник такой: НАТО не хочет эскалации, не хочет холодной войны», – заявил генсек альянса. Темами обсуждений станет, в частности, конфликт на Украине, отметил Столтенберг.