В ДТП на севере Шри-Ланки погибли 12 человек

Жертвами ДТП с участием рейсового автобуса в округе Джафна на севере Шри-Ланки стали 12 человек, еще 21 пострадал, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.



Как передает новостной портал «Хиру ньюс», инцидент произошел вечером 17 декабря в 340 км от Коломбо. На национальном шоссе Джафна - Канди фургон, перевозивший 12 паломников, столкнулся с автобусом.

По данным следствия, водитель фургона заснул за рулем и транспортное средство выехало на встречную полосу с большой скоростью. Он погиб в результате лобового столкновения. Кроме того, жертвами инцидента стали еще 11 пассажиров.