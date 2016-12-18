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В ДТП на севере Шри-Ланки погибли 12 человек

На национальном шоссе Джафна - Канди фургон, перевозивший 12 паломников, столкнулся с автобусом

Жертвами ДТП с участием рейсового автобуса в округе Джафна на севере Шри-Ланки стали 12 человек, еще 21 пострадал, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Как передает новостной портал «Хиру ньюс», инцидент произошел вечером 17 декабря в 340 км от Коломбо. На национальном шоссе Джафна - Канди фургон, перевозивший 12 паломников, столкнулся с автобусом.

По данным следствия, водитель фургона заснул за рулем и транспортное средство выехало на встречную полосу с большой скоростью. Он погиб в результате лобового столкновения. Кроме того, жертвами инцидента стали еще 11 пассажиров.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

В ДТП на севере Шри-Ланки погибли 12 человек

На национальном шоссе Джафна - Канди фургон, перевозивший 12 паломников, столкнулся с автобусом

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