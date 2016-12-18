Парламент Молдавии признал вино обычным продуктом питания

Парламент Молдавии одобрил законопроект, который предлагает признать вино обычным продуктом питания, а не алкогольным напитком, сообщают местные СМИ.



Как передает «Федеральное агентство новостей», автором этой инициативы стал независимый депутат Ион Балан. По его мнению, внесение этих изменений позволит изменить структуру потребления алкоголя в Молдавии и поможет людям отказаться от крепких спиртных напитков.

Ион Балан также отметил, что принятие этого законопроекта также будет способствовать развитию экономики республики, которая традиционно связана с виноделием.

При этом комиссия по правам человека подвергла критике этот законопроект. По мнению ее участников, это приведет к либерализации всего рынка сбыта алкоголя.