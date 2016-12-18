Власти ФРГ задержали мужчину, шпионившего в пользу Турции

Решение об аресте подозреваемого вынес суд Гамбурга
Гражданин Турции задержан сотрудниками спецслужб ФРГ в Гамбурге. Он подозревается в осуществлении шпионской деятельности на территории Германии, сообщили в офисе федерального прокурора ФРГ.
По данным прокуратуры, шпионская деятельность подозреваемого заключалась в сборе данных о курдах, проживающих в ФРГ. Задержанный собирал их личные данные, адреса и информацию о сфере деятельности. Также он интересовался данными курдских организаций.
Предполагается, что свою деятельность задержанный вел не только в Гамбурге, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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