Власти ФРГ задержали мужчину, шпионившего в пользу Турции

Гражданин Турции задержан сотрудниками спецслужб ФРГ в Гамбурге. Он подозревается в осуществлении шпионской деятельности на территории Германии, сообщили в офисе федерального прокурора ФРГ.

По данным прокуратуры, шпионская деятельность подозреваемого заключалась в сборе данных о курдах, проживающих в ФРГ. Задержанный собирал их личные данные, адреса и информацию о сфере деятельности. Также он интересовался данными курдских организаций.

Предполагается, что свою деятельность задержанный вел не только в Гамбурге, сообщает «Федеральное агентство новостей».

