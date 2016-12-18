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Перед инаугурацией Дональд Трамп будет жить в резиденции Белого дома

Представитель республиканца опроверг ранее появившуюся информацию о том, что избранный президент США остановится в одной из своих пятизвездочных гостиниц

Избранный президент США Дональд Трамп перед своей инаугурацией будет жить в гостевой резиденции Белого дома — Блэр-хаусе, сообщил официальный представитель переходной команды республиканца Джейсон Миллер.

Ранее ряд СМИ сообщили, что перед своей инаугурацией миллиардер Дональд Трамп планирует остановиться в одной из пятизвездочных гостиниц, которые принадлежат его бизнес-империи.

«Неверно. Избранный президент остановится в Блэр-хаусе», — написал Джейсон Миллер в своем микроблоге в Twitter. При этом представитель команды Трампа не уточнил, когда избранный президент прибудет в Вашингтон.

Ранее Дональд Трамп ответил на заявление супруги действующего президента США Мишель Обамы, которая считает, что с избранием республиканца в стране больше не будет надежд на преобразования. В свою очередь, избранный президент отметил, что у американцев есть большие надежды и огромный потенциал.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Перед инаугурацией Дональд Трамп будет жить в резиденции Белого дома

Представитель республиканца опроверг ранее появившуюся информацию о том, что избранный президент США остановится в одной из своих пятизвездочных гостиниц

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