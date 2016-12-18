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Большинство японцев негативно оценивают итоги переговоров Путина и Абэ

Рейтинг поддержки кабинета министров Японии снизился на 6%

Фото: TASS/AP/Alexander Zemlianichenko

54,3% опрошенных японцев высказались негативно об итогах переговоров, которые на этой неделе провели президент России Путин и премьер-министр Японии Абэ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства  Kyodo.

Как следует из данных опроса, 38,7% жителей Японии положительно оценили прошедшую встречу политиков. На фоне состоявшихся переговоров рейтинг поддержки кабмина составил 54,8%, что на 6% ниже, чем в ноябре.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Большинство японцев негативно оценивают итоги переговоров Путина и Абэ

Большинство японцев негативно оценивают итоги переговоров Путина и АбэРейтинг поддержки кабинета министров Японии снизился на 6%

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