Большинство японцев негативно оценивают итоги переговоров Путина и Абэ

54,3% опрошенных японцев высказались негативно об итогах переговоров, которые на этой неделе провели президент России Путин и премьер-министр Японии Абэ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Kyodo.

Как следует из данных опроса, 38,7% жителей Японии положительно оценили прошедшую встречу политиков. На фоне состоявшихся переговоров рейтинг поддержки кабмина составил 54,8%, что на 6% ниже, чем в ноябре.