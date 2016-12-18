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Дюопа рассказал о своей травме после боя с Поветкиным

У французского боксера были подозрения на сотрясение мозга

Французский боксер Жоанн Дюопа рассказал о полученной травме во время боя с россиянином Александром Поветкиным. Спортсмен пояснил, что он отделался переломом носа.

Об этом Жоанн Дюопа написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обследование прошло успешно, у меня всего лишь сломан нос. Я рискнул, но у меня не получилось. Обещаю, в следующий раз я буду готов лучше», — пояснил боксер. Он также отметил, что у него первоначально были подозрения на сотрясение мозга.

Бой между Поветкиным и Дюопа прошел 17 декабря в Екатеринбурге и завершился победой россиянина нокаутом в шестом раунде.

Александр Поветкин провел поединок с французом после отказа канадского боксера Бермейна Стиверна выйти на ринг. Свое решение Стиверн объяснил тем, что в допинг-пробе Поветкина был обнаружен запрещенный препарат остарин.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Дюопа рассказал о своей травме после боя с Поветкиным

У французского боксера были подозрения на сотрясение мозга

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