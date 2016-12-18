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Транспортное сообщение парализовано в Чехии из-за тумана и гололедицы

В разных частях страны произошли десятки ДТП, два человека погибли

Сильный туман и гололедица в воскресенье нарушили автомобильное сообщение в разных частях Чехии. В многочисленных ДТП погибли два человека, более десяти получили ранения. Управление полиции распространило сообщение с просьбой к автолюбителям оставаться дома.

17 автомобилей столкнулись на трассе Нюрнберг–Прага–Братислава–Вена, погиб один человек, более 10 пострадали. Из-за сильного тумана движение транспорта в сторону города Брно временно закрыто, сообщает «РИА Новости».

Второе ДТП со смертельным исходом произошло в 39 км от Праги. Сильный туман смещается от столицы Чехии в сторону Брно, однако гололедица на дорогах сохраняется.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Транспортное сообщение парализовано в Чехии из-за тумана и гололедицы

В разных частях страны произошли десятки ДТП, два человека погибли

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