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Президент Польши проводит встречи с лидерами оппозиции после протестов

По словам представителя главы государства, лидер готов также встретиться с главами всех партий в парламенте

Фото: TASS/Zuma/Artur Widak

Президент Польши Анджей Дуда 18 декабря проводит ряд встреч с лидерами оппозиционных партий для урегулирования парламентского кризиса в республике. Об этом сообщил официальный представитель польского лидера Марек Магеровский.

«Завершилась встреча с Рышардом Петру («Новочесна»). Будет встреча с Владиславом Кощиняк-Камышем (Польская крестьянская партия), Павлом Кукизом («Кукиз-15»). Вечерняя встреча с Гжегожем Схетыной («Гражданская платформа»)», — приводит «РИА Новости» слова представителя президента Польши.

Марек Магеровский подчеркнул, что Анджей Дуда готов встретится с главами всех партий в парламенте и он серьезно обеспокоен событиями, которые происходили в Польше в последнее время.

С 16 декабря в Польше продолжаются протесты оппозиции. Демонстранты блокируют работу сейма из-за его намерения ограничить работу журналистов в нижней палате парламента. Недовольство населения также было вызвано решением спикера парламента Марека Кухчиньского отстранить одного из депутатов от участия в заседании.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Президент Польши проводит встречи с лидерами оппозиции после протестов

Президент Польши проводит встречи с лидерами оппозиции после протестовПо словам представителя главы государства, лидер готов также встретиться с главами всех партий в парламенте

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