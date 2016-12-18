Президент Польши проводит встречи с лидерами оппозиции после протестов

Президент Польши Анджей Дуда 18 декабря проводит ряд встреч с лидерами оппозиционных партий для урегулирования парламентского кризиса в республике. Об этом сообщил официальный представитель польского лидера Марек Магеровский.

«Завершилась встреча с Рышардом Петру («Новочесна»). Будет встреча с Владиславом Кощиняк-Камышем (Польская крестьянская партия), Павлом Кукизом («Кукиз-15»). Вечерняя встреча с Гжегожем Схетыной («Гражданская платформа»)», — приводит «РИА Новости» слова представителя президента Польши.

Марек Магеровский подчеркнул, что Анджей Дуда готов встретится с главами всех партий в парламенте и он серьезно обеспокоен событиями, которые происходили в Польше в последнее время.

С 16 декабря в Польше продолжаются протесты оппозиции. Демонстранты блокируют работу сейма из-за его намерения ограничить работу журналистов в нижней палате парламента. Недовольство населения также было вызвано решением спикера парламента Марека Кухчиньского отстранить одного из депутатов от участия в заседании.