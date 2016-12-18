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Биатлонист Антон Бабиков выиграл второй подиум в своей карьере

Российский биатлонист показал третье время в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место

Француз Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Для него этот успех стал 56-м в карьере и сотым попаданием на подиум (56-27-18). В восьми личных гонках текущего сезона француз одержал семь побед. 

Немец Симон Шемп стал вторым в гонке, попав на пьедестал почета в 23-й раз в карьере (10-11-2). В этом сезоне немец впервые попал в призы.

Россиянин Антон Бабиков занял третье место. В карьере спортсмена это второй подиум (1-0-1). Отметим, что Бабиков является единственным биатлонистом помимо Фуркада, которому удалось выиграть личную гонку в сезоне-2016/17. Приводит статистику сайт sports.ru.

Отметим, что Матвей Елисеев занял шестое место, Антон Шипулин — 12-е, Максим Цветков — — 22-е.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Биатлонист Антон Бабиков выиграл второй подиум в своей карьере

Российский биатлонист показал третье время в масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место

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