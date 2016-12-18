Путин 19 декабря встретится с членами кабмина

Президент России 19 декабря в Доме правительства встретится с членами кабинета министров. В тот же день в Кремле Владимир Путин проведет встречу с представителями российских деловых кругов.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля, в ходе встречи с членами правительства будут обсуждаться итоги года, вопросы развития страны.



«В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач», — говорится в сообщении.

На встречу в Кремль приглашены, в частности, руководители крупных частных российских компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей, отмечает пресс-служба.