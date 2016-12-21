Запылившиеся «Елки» с антресоли

Киноальманах «Елки» оказался настоящим новогодним подарком не только для зрителей, но и для продюсеров во главе с Тимуром Бекмамбетовым. Первая часть, вышедшая шесть лет назад, окупилась в прокате четыре раза, заработав 700 млн рублей. Сиквел собрал кассу, в пять раз превосходящую затраты, и так далее. Каждая следующая попытка становилась успешнее предыдущей. У пятого фильма есть все шансы продолжить эту линию, хотя и претензий к нему хватает.

Для многих просмотр «елочной» комедии уже стал новогодней традицией, без которой и праздник не в радость. Бекмамбетов, как добросовестный Дед Мороз, поспешил исполнить коллективное желание, достал с антресолей запылившиеся «Елки» и повесил на них несколько новых шариков. Пусть даже они частично достались от бабушки: например, в саундтреке звучат спетые Елкой (кем же еще) и Ильей Лагутенко строки «С любимыми не расставайтесь» из «Иронии судьбы».

Фото: Агентство Sarafan PR

Следуя духу времени, герои теперь связаны не теорией «шести рукопожатий» или «бумерангом добра», а соцсетями и видеохостингами. Тема сетевого общения вышла на первый план и стала источником для шуток. Герои, чтобы наладить личную жизнь, соединяются по скайпу и переписываются в чате. А в одной из новелл в лифте застревает целая компания видеоблогеров. Самая смешная история в новых «Елках» — о том, как заметно подросший мальчик из первой части обучает бабушку пользоваться интернетом.



В остальном это «Те самые елки», как гласит слоган. Опять семь новелл, снятых разными режиссерами, опять карта нашей необъятной родины с огоньками (только теперь вид из космоса оправдан сюжетом: один из героев — космонавт). И опять «Елки» увешаны гирляндой беззастенчивого продакт-плейсмента: фильм представляет собой набор рекламных роликов, новостей и пользовательских видео из интернета.



Несильно обновилась и суть. Персонажи привычных Урганта, Светлакова, Куценко, Шукшиной и прочих народных любимцев по собственной глупости попадают в нелепые ситуации, но им всё сходит с рук. Не потому, что они делают добро — в этот раз месседжа «помогай другим и тебе воздастся» в фильме нет. Зато есть гимн «русскому авось»: всем просто везет. И в этих безответственных, безбашенных и простодушных, но по-своему милых людях зритель, конечно же, видит себя.

Фото: Агентство Sarafan PR

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В этом, пожалуй, и заключается секрет новогоднего кассового чуда Бекмамбетова сотоварищи. Каждый раз люди идут на «Елки» в надежде услышать хриплый голос Константина Хабенского, который скажет, что всё будет хорошо и неважно, как они вели себя в этом году. Ради этого непобедимого оптимизма можно и потерпеть нелепый хеппи-энд, и простить не очень смешные шутки. Но пока кинематографисты, уподобляясь персонажам «Елок», будут «делать глупости и надеяться на чудо», новые комедии уровня «Иронии судьбы» не появятся, как ни упрашивай Деда Мороза.