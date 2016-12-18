Российский биатлонист Бабиков финишировал третьим на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Антон Бабиков занял третье место по результатам гонки с общего старта (15 км) в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.

Первым в гонке финишировал француз Мартен Фуркад, ему удалось преодолеть дистанцию в 15 км за 36 минут 18,9 секунды, допустив один неточный выстрел. Вторым гонку завершил немец Симон Шемп (+8,3; 2). Россиянин Антон Бабиков отстал от Фуркада на 9,4 секунды и допустил один промах.

В гонке также участвовали российские спортсмены Матвей Елисеев, (6-е место; +11,0; 2), Антон Шипулин (12-е место; +40,0; 2), Максим Цветков (22-е место;+1.25,7; 2).