Эвакуированы крупнейшие торговые центры Риги

Днем в воскресенье в двух крупнейших торговых центрах Риги прошла эвакуация. Из зданий ТЦ Domina и Rīga Plaza выведены сотрудники и посетители, сообщают в государственной пожарно-спасательной службе.



Об эвакуации торговых центров в столице Латвии сообщают и пользователи соцсетей.



«Торговые центры эвакуированы», — говорится в сообщении ведомства. На месте находятся сотрудники полиции и пожарной службы, причины эвакуации не называются.