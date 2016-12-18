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Эвакуированы крупнейшие торговые центры Риги

Здания оцеплены, что стало причиной инцидента, пока не сообщается

Днем в воскресенье в двух крупнейших торговых центрах Риги прошла эвакуация. Из зданий ТЦ Domina и Rīga Plaza выведены сотрудники и посетители, сообщают в государственной пожарно-спасательной службе. 

Об эвакуации торговых центров в столице Латвии сообщают и пользователи соцсетей.

«Торговые центры эвакуированы», — говорится в сообщении ведомства. На месте находятся сотрудники полиции и пожарной службы, причины эвакуации не называются.

Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Эвакуированы крупнейшие торговые центры Риги

Здания оцеплены, что стало причиной инцидента, пока не сообщается

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