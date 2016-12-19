Эпоха прорывов и застоя: яркие события в период правления Брежнева

К Леониду Ильичу Брежневу, как и к любому другому первому лицу государства, относятся по-разному. Одни отмечают выросший при нем уровень жизни, другие ругают за периоды застоя. Но мало кто станет спорить, что фигурой он был знаковой.

19 декабря Брежневу исполнилось бы 110 лет. По этому случаю «Известия» решили вспомнить самые памятные события, случившиеся в период его правления.

«Дунай»

В 1968 году после долгих переговоров генсек ЦК КПСС принял решение о вводе войск в Чехословакию. Операция, известная под кодовым названием «Дунай», должна была положить конец реформам «пражской весны», которые пытался осуществить первый секретарь ЦК КП Чехословакии Александр Дубчек. Боевые действия практически не велись, хотя операция была действительно масштабной: помимо СССР, в ней участвовали войска других стран Варшавского договора — Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. В итоге менее чем за двое суток сторонам удалось прийти к общему соглашению.

Разрядка

Благодаря Брежневу произошла разрядка международной напряженности 1970-х годов, которая была обусловлена столкновением двух систем — социалистической и капиталистической. В 1973 году Леонид Ильич посетил ФРГ, где была затронута тема нерушимости границ в Европе. Соответствующий договор был заключен спустя два года в Хельсинки, и по его условиям политические и территориальные итоги Второй мировой войны были окончательно закреплены.

В те годы на некоторое время улучшились также отношения СССР и США. На встрече Брежнева с Ричардом Никсоном было подписано соглашение об ограничении систем противоракетной обороны. Позже между главами государств состоялось еще несколько встреч, которые привели к подписанию договора о неприменении ядерного оружия и ограничении стратегических наступательных вооружений. Последний документ между Брежневым и тогдашним президентом США Джимми Картером был подписан в Вене в июне 1979-го. Однако уже в декабре после ввода советских войск в Афганистан отношения между странами обострились, и только в 1989 году Горбачев и Буш объявили об окончании холодной войны.

Афганская война

В марте 1979-го в афганском городе Герат произошел мятеж, и руководство страны попросило у СССР помощи. Несмотря на возможные риски, Брежнев отдал приказ о вводе войск в северо-восточное государство. Последствия не заставили себя ждать. В отношении СССР ввели санкции, холодная война возобновилась, а советская кампания в Афганистане растянулась на долгие годы. Точное количество погибших афганцев неизвестно: по разным данным, оно колеблется от 670 тыс. до 2 млн человек. Существенные потери понесла и наша страна. На войне погибло порядка 15 тыс. человек.

«Золотая» пятилетка и последовавший застой

С 1965 по 1970 год в СССР осуществлялась крупная экономическая реформа, названная в честь председателя министров СССР Алексея Косыгина. Именно тогда произошли скачок в промышленности и внедрение в нее рыночных отношений, было построено огромное количество предприятий, включая завод в Тольятти (тогда же вышли первые «Жигули»), внедрен так называемый фонд материального стимулирования для развития производства и поощрения сотрудников, была изменена ценовая политика и реализовано много других идей. Промышленное производство в целом выросло на 50%, а сельскохозяйственное — на 21%. В итоге эта пятилетка справедливо была названа «золотая».

Но вечно длиться такой подъем не мог. Многие, в числе прочего, называют одной из главных причин начавшегося периода застоя нефтяной бум 1970-х, когда цены на нефть резко увеличились. Обнаружив в Западной Сибири надежный источник дохода в виде черного золота, руководство страны утратило интерес к реформам.

Сквозь тернии к звездам

При Брежневе в освоении космического пространства были как победы, так и поражения. В марте 1965 года Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. К тому же СССР удалось вывести на орбиту первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют-1», которая позволила достичь нового этапа в исследовании космоса. Но вместе с тем именно при Леониде Ильиче СССР впервые уступил США в освоении космоса. Американцы вывели человека на Луну в 1969 году, а мы добрались до спутника Земли спустя год, выпустив на его поверхность планетоход под говорящим названием «Луноход-1».

БАМ

В апреле 1974 года было объявлено о строительстве одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Тысячи молодых людей отправились в сторону Дальнего Востока, чтобы в прямом смысле слова проложить путь из одной части России в другую. Строительство Байкало-Амурской магистрали, протяженность которой составляет свыше 4 тыс. км, продлилось без малого 30 лет.

Олимпиада

Брежнев привез в Москву XXII летние Олимпийские игры. Крупнейшее спортивное событие прошло в СССР в 1980 году. Соревнования организовывали не только в столице, но и в других городах Союза — Таллине, Киеве, Ленинграде и Минске. Наслаждаться праздником могли, правда, не все: въезд для «иногородних» был ограничен, а всех людей, имевших судимости, выселяли за 101-й км.

Олимпиада прошла в целом спокойно, хотя и сопровождал ее международный скандал. Из-за ввода советских войск в Афганистан от участия в играх отказались спортсмены из 65 стран, включая США, Японию, Турцию, ФРГ и Китай. Кое-кто из бойкотирующих в конечном счете вырвался в Москву, но выступал под олимпийским флагом.