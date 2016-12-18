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Сборная России в декабре: победы Бабикова, Акимовой и еще 8 подиумов

Мужская и женская сборные России в сезоне Кубка мира-2016/17 после трех этапов заняли 10 призовых мест

После трех этапов Кубка мира по биатлону сборная России идет на третьем месте в общем зачете по числу призовых мест. Мужская команда завоевала восемь подиумов, у женской — два. Больше всего призовых результатов у Франции — 17. Приводит статистику сайт sports.ru

Призовые места на Кубке мира (сумма, 1-е, 2-е, 3-е места)

1. Франция — 17 (11–4–2)

2. Германия — 11 (4–4–3)

3. Россия — 10 (2–4–4)

4. Чехия — 4 (2–0–2)

5. Норвегия — 6 (1–3–2)

6. Финляндия — 2 (0–2–0)

7. Италия — 4 (0–1–3)

8–9. Швеция — 1 (0–1–0)

8–9. Австрия — 1 (0–1–0)

10. Беларусь — 2 (0–0–2)

11–12. Украина — 1 (0–0–1)

11–12. США — 1 (0–0–1)

Призовые выступления сборной России:

Антон Бабиков (1-е место, пасьют, Эстерсунд)

Максим Цветков (2-е место, пасьют, Эстерсунд)

Антон Шипулин (3-е место, спринт, Поклюка)

Антон Шипулин (3-е место, пасьют, Поклюка)

мужская эстафета (2-е место, Поклюка)

Антон Шипулин (2-е место, спринт, Нове-Место)

Татьяна Акимова (1-е место, спринт, Нове-Место)

Антон Шипулин (2-е место, пасьют, Нове-Место)

Татьяна Акимова (3-е место, пасьют, Нове-Место)

Антон Бабиков (3-е место, масс-старт, Нове-Место)

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Сборная России в декабре: победы Бабикова, Акимовой и еще 8 подиумов

Мужская и женская сборные России в сезоне Кубка мира-2016/17 после трех этапов заняли 10 призовых мест

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