Сборная России в декабре: победы Бабикова, Акимовой и еще 8 подиумов

Мужская и женская сборные России в сезоне Кубка мира-2016/17 после трех этапов заняли 10 призовых мест
После трех этапов Кубка мира по биатлону сборная России идет на третьем месте в общем зачете по числу призовых мест. Мужская команда завоевала восемь подиумов, у женской — два. Больше всего призовых результатов у Франции — 17. Приводит статистику сайт sports.ru.
Призовые места на Кубке мира (сумма, 1-е, 2-е, 3-е места)
1. Франция — 17 (11–4–2)
2. Германия — 11 (4–4–3)
3. Россия — 10 (2–4–4)
4. Чехия — 4 (2–0–2)
5. Норвегия — 6 (1–3–2)
6. Финляндия — 2 (0–2–0)
7. Италия — 4 (0–1–3)
8–9. Швеция — 1 (0–1–0)
8–9. Австрия — 1 (0–1–0)
10. Беларусь — 2 (0–0–2)
11–12. Украина — 1 (0–0–1)
11–12. США — 1 (0–0–1)
Призовые выступления сборной России:
Антон Бабиков (1-е место, пасьют, Эстерсунд)
Максим Цветков (2-е место, пасьют, Эстерсунд)
Антон Шипулин (3-е место, спринт, Поклюка)
Антон Шипулин (3-е место, пасьют, Поклюка)
мужская эстафета (2-е место, Поклюка)
Антон Шипулин (2-е место, спринт, Нове-Место)
Татьяна Акимова (1-е место, спринт, Нове-Место)
Антон Шипулин (2-е место, пасьют, Нове-Место)
Татьяна Акимова (3-е место, пасьют, Нове-Место)
Антон Бабиков (3-е место, масс-старт, Нове-Место)
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