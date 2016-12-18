Сборная России в декабре: победы Бабикова, Акимовой и еще 8 подиумов

После трех этапов Кубка мира по биатлону сборная России идет на третьем месте в общем зачете по числу призовых мест. Мужская команда завоевала восемь подиумов, у женской — два. Больше всего призовых результатов у Франции — 17. Приводит статистику сайт sports.ru.

Призовые места на Кубке мира (сумма, 1-е, 2-е, 3-е места)

1. Франция — 17 (11–4–2)



2. Германия — 11 (4–4–3)



3. Россия — 10 (2–4–4)



4. Чехия — 4 (2–0–2)



5. Норвегия — 6 (1–3–2)



6. Финляндия — 2 (0–2–0)



7. Италия — 4 (0–1–3)



8–9. Швеция — 1 (0–1–0)



8–9. Австрия — 1 (0–1–0)



10. Беларусь — 2 (0–0–2)



11–12. Украина — 1 (0–0–1)



11–12. США — 1 (0–0–1)

Призовые выступления сборной России:

Антон Бабиков (1-е место, пасьют, Эстерсунд)



Максим Цветков (2-е место, пасьют, Эстерсунд)



Антон Шипулин (3-е место, спринт, Поклюка)



Антон Шипулин (3-е место, пасьют, Поклюка)



мужская эстафета (2-е место, Поклюка)



Антон Шипулин (2-е место, спринт, Нове-Место)



Татьяна Акимова (1-е место, спринт, Нове-Место)



Антон Шипулин (2-е место, пасьют, Нове-Место)



Татьяна Акимова (3-е место, пасьют, Нове-Место)



Антон Бабиков (3-е место, масс-старт, Нове-Место)

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