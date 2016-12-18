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Победительницей этапа Кубка мира по биатлону стала чешка Коукалова

Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 42,1 секунды, допустив один промах

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова завоевала первенство в гонке с общего старта (12,5 км), которая прошла в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.

Спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 34 минуты 42,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место досталось немке Лауре Дальмайер (+3,1 секунды; 2 промаха). На третьей строчке разместилась биатлонистка из Италии Доротея Вирер, которая отстала от победительницы на 9,7 секунды и допустила один промах.

Россиянка Татьяна Акимова финишировала десятой (+48,1; 2).

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе 5–8 января.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

Победительницей этапа Кубка мира по биатлону стала чешка Коукалова

Спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 42,1 секунды, допустив один промах

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