ФИФА: официального разбирательства в отношении Мутко нет

Официального разбирательства ФИФА в отношении главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко нет.

Об этом заявили в пресс-службе комитета по этике ФИФА.

«Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия. Мы хотели бы отметить, что на данный момент никаких официальных разбирательств не идет», — цитирует «РИА Новости» сообщение комитета.

Кроме того, в заявлении сказано, что следственная палата комитета сейчас изучает доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена по применению допинга в российском спорте и его господдержке.

Если в докладе будут обнаружены нарушения этики ФИФА, то тогда будут приняты меры.

Ранее сообщалось, что следственная палата начала официальное разбирательство в отношении Мутко.

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