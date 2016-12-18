ФХР обсудит смену титульного спонсора после Евротура

Федерация хоккея России (ФХР) обсудит смену титульного спонсора — «Первого канала» после домашнего этапа Евротура.

Об этом заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Главная причина: отмена трансляции матча Кубка «Первого канала» между командами России и Чехии по причине низкого рейтинга.

«Мы готовы были обсудить ситуацию и сейчас ведем переговоры с «Первым каналом». Мы обсуждаем смену титульного спонсора турнира», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Он также добавил, что не ожидал такого подарка от «Первого канала» в год 70-летия российского хоккея.

При этом в ФХР хотят видеть в этой роли федеральный канал.

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