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ФХР обсудит смену титульного спонсора после Евротура

Федерация хоккея России (ФХР) может отказаться от сотрудничества с «Первым каналом»

Федерация хоккея России (ФХР) обсудит смену титульного спонсора — «Первого канала» после домашнего этапа Евротура.

Об этом заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Главная причина: отмена трансляции матча Кубка «Первого канала» между командами России и Чехии по причине низкого рейтинга.

«Мы готовы были обсудить ситуацию и сейчас ведем переговоры с «Первым каналом». Мы обсуждаем смену титульного спонсора турнира», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Он также добавил, что не ожидал такого подарка от «Первого канала» в год 70-летия российского хоккея.

При этом в ФХР хотят видеть в этой роли федеральный канал.

Читайте также: «Первый канал» не покажет матч Еврохоккейтура с участием сборной РФ

Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

ФХР обсудит смену титульного спонсора после Евротура

Федерация хоккея России (ФХР) может отказаться от сотрудничества с «Первым каналом»

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