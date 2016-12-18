Более 150 снарядов выпустили украинские силовики возле села Калиновка

По позициям народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) было выпущено свыше 150 артиллерийских снарядов и мин во время попытки украинских силовиков, поддерживаемых артиллерией, организовать прорыв у села Калиновка.

«Основную попытку прорыва предпринял отряд ВСУ (вооруженных сил Украины) численностью порядка 40 человек с боевой техникой в районе населенного пункта Калиновка. Атака была осуществлена при поддержке минометов и артиллерийских орудий, из которых по позициям народной милиции было сделано более 150 выстрелов», — приводит Луганскинформцентр слова представителя оборонного ведомства ЛНР.

Ранее «Известия» писали, что официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что подразделениям милиции удалось отбить атаку, осуществленную украинскими силовиками.

Бой между украинскими военными и подразделениями народной милиции завязался днем в воскресенье под Калиновкой после попытки прорыва со стороны ВСУ. Марочко рассказал, что около 10 украинских военнослужащих убиты, более 20 ранены.

Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 26 августа текущего года заявили о необходимости установления с 1 сентября бессрочного прекращения огня в регионе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении «режима тишины». Несмотря на это, обстрелы продолжаются до сих пор.