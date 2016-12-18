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«Росгосстрах» и группа «Открытие» объединятся в 2017 году

Будет создана крупнейшая частная компания с активами более чем на 4 трлн рублей

«Росгосстрах» и группа «Открытие» объединятся в 2017 году.

Об этом заявил ряд источников, знакомых с условиями сделки.

Сам процесс слияния будет продолжаться весь год, сообщает агентство «Блумберг».

При этом «Открытие» получит контроль над «Росгосстрахом», а акционер «Росгосстраха» Данил Хачатуров станет держателем акций «Открытия».

Компании сохранят свои названия, бренды и основные виды деятельности. Так, «Открытие» займется развитием банковского и брокерского бизнеса, а также управлением активами.

«Росгосстрах» продолжит управлять страховым бизнесом.

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Известия // воскресенье, 18 декабря 2016 года

«Росгосстрах» и группа «Открытие» объединятся в 2017 году

Будет создана крупнейшая частная компания с активами более чем на 4 трлн рублей

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