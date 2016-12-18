Будет создана крупнейшая частная компания с активами более чем на 4 трлн рублей
«Росгосстрах» и группа «Открытие» объединятся в 2017 году.
Об этом заявил ряд источников, знакомых с условиями сделки.
Сам процесс слияния будет продолжаться весь год, сообщает агентство «Блумберг».
При этом «Открытие» получит контроль над «Росгосстрахом», а акционер «Росгосстраха» Данил Хачатуров станет держателем акций «Открытия».
Компании сохранят свои названия, бренды и основные виды деятельности. Так, «Открытие» займется развитием банковского и брокерского бизнеса, а также управлением активами.
«Росгосстрах» продолжит управлять страховым бизнесом.
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