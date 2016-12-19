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К перемирию в Сирии присоединились 1068 населенных пунктов

Ведутся переговоры о присоединении к перемирию с командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших и отрядов оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра

За минувшие сутки было подписано еще три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинциях Латакия (2) и Хомс (1). Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 1068.  

«В течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинциях Латакия (2) и Хомс (1). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1068», — говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению, опубликованном на сайте Министерства обороны РФ. 

В документе также сообщается, что продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.  

Как сообщает российское военное ведомство, количество вооруженных формирований, которые заявили о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня, осталось прежним — 94.  

Кроме того, в  бюллетене российского Центра по примирению говорится, что в течение суток было проведено две гуманитарные акции, во время которых мирные жители населенного пункта Шакраа провинции Латакия получили около одной тонны гуманитарных грузов. Также сообщается, что в пункте временного размещения жителей восточной части Алеппо в районе Шейх-Максуд было выдано около 1,5 т гуманитарной помощи. 

По данным Минобороны РФ, пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для нуждающихся мирных жителей сирийского Алеппо продолжают свою работу.  

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

К перемирию в Сирии присоединились 1068 населенных пунктов

Ведутся переговоры о присоединении к перемирию с командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших и отрядов оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра

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