Польша подала жалобу на решение Еврокомиссии по «Газпрому»

Варшава оспаривает в Европейском суде расширение доступа российской компании к газопроводу Opal
Польша подала жалобу в Европейский суд на решение Еврокомиссии по расширению допуска «Газпрома» к газопроводу Opal.
Об этом заявила официальный представитель МИД страны Йоанна Вайда.
«По мнению Польши, такая ситуация угрожает безопасности поставок газа в ЕС, в частности в регионе Центральной Европы», — цитирует ее «РИА Новости».
Она добавила, что из-за этого решения создаются риски для безопасности поставок газа в ЕС, поскольку возникает зависимость от одного поставщика.
Польша считает, что необходимо диверсифицировать поставки.
Решение Еврокомиссии было принято в октябре.
Согласно ему «Газпром» получит больше возможности для поставок газа в Европу по газопроводу Opal, ранее загруженному не в полную мощность.
Польша и Украина выступают против такого решения.
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