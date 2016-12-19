Польша подала жалобу на решение Еврокомиссии по «Газпрому»

Польша подала жалобу в Европейский суд на решение Еврокомиссии по расширению допуска «Газпрома» к газопроводу Opal.

Об этом заявила официальный представитель МИД страны Йоанна Вайда.

«По мнению Польши, такая ситуация угрожает безопасности поставок газа в ЕС, в частности в регионе Центральной Европы», — цитирует ее «РИА Новости».

Она добавила, что из-за этого решения создаются риски для безопасности поставок газа в ЕС, поскольку возникает зависимость от одного поставщика.

Польша считает, что необходимо диверсифицировать поставки.

Решение Еврокомиссии было принято в октябре.

Согласно ему «Газпром» получит больше возможности для поставок газа в Европу по газопроводу Opal, ранее загруженному не в полную мощность.

Польша и Украина выступают против такого решения.

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