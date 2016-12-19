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Мадуро отправится в турне по нефтедобывающим странам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен продолжить усилия по стабилизации мирового нефтяного рынка

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправится в турне по нефтедобывающим странам.

Об этом он заявил СМИ.

«В ближайшие дни я отправлюсь в несколько нефтедобывающих стран, чтобы… полностью урегулировать все, что касается шагов, которые мы должны сделать для принятия согласованной формулы по стабилизации рынка, фиксирования цен на следующие 10 лет», – цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что стоимость нефти выросла еще до того, как начали действовать договоренности по ограничению добычи.

Ранее государства члены ОПЕК и не входящие в нефтедобывающий картель страны договорились об ограничении добычи нефти на 1,7-1,8 млн баррелей в сутки.

Россия тоже присоединилась к мерам по ограничению, обещав в 2017 году сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Мадуро отправится в турне по нефтедобывающим странам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен продолжить усилия по стабилизации мирового нефтяного рынка

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