Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправится в турне по нефтедобывающим странам.

Об этом он заявил СМИ.

«В ближайшие дни я отправлюсь в несколько нефтедобывающих стран, чтобы… полностью урегулировать все, что касается шагов, которые мы должны сделать для принятия согласованной формулы по стабилизации рынка, фиксирования цен на следующие 10 лет», – цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что стоимость нефти выросла еще до того, как начали действовать договоренности по ограничению добычи.

Ранее государства члены ОПЕК и не входящие в нефтедобывающий картель страны договорились об ограничении добычи нефти на 1,7-1,8 млн баррелей в сутки.

Россия тоже присоединилась к мерам по ограничению, обещав в 2017 году сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

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