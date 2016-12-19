Пять автобусов и машина скорой помощи с людьми покинули Алеппо.

Об этом заявил руководитель операций Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем Востоке Роберт Мардини.

«Наконец-то, пять автобусов и одна карета скорой помощи в сопровождении Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП) и МККК покинули… Алеппо», – цитирует его «РИА Новости».

При этом он выразил уверенность, что операция по эвакуации людей из сирийского города будет проходить спокойно.

В автобусах находились 350 человек.

Ранее МККК заявлял, что готов проводить эвакуацию, если все стороны конфликта придут к договоренности и предоставят необходимые гарантии.

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