Российский ВМФ укомплектуют подводными роботами

ВМФ России будет оснащен уникальными подводными роботами «Глайдер 2.0», которые смогут от полугода до 9 месяцев без перерыва осуществлять поисковые работы, а также вести глубоководную разведку. По данным газеты «Известия», это изделие, разработанное научно-производственным предприятием «Океанос», имеет высочайшие показатели работоспособности и не нуждается в отдельном судне обеспечения.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Минобороны получит сверхавтономный подводный планер