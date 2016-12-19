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Российский ВМФ укомплектуют подводными роботами

Машины смогут от полугода до 9 месяцев без перерыва осуществлять поисковые работы, а также вести глубоководную разведку

ВМФ России будет оснащен уникальными подводными роботами «Глайдер 2.0», которые смогут от полугода до 9 месяцев без перерыва осуществлять поисковые работы, а также вести глубоководную разведку. По данным газеты «Известия», это изделие, разработанное научно-производственным предприятием «Океанос», имеет высочайшие показатели работоспособности и не нуждается в отдельном судне обеспечения. 

Более подробно читайте  в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Минобороны получит сверхавтономный подводный планер 

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Российский ВМФ укомплектуют подводными роботами

Машины смогут от полугода до 9 месяцев без перерыва осуществлять поисковые работы, а также вести глубоководную разведку

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