Российский ВМФ укомплектуют подводными роботами

Машины смогут от полугода до 9 месяцев без перерыва осуществлять поисковые работы, а также вести глубоководную разведку
ВМФ России будет оснащен уникальными подводными роботами «Глайдер 2.0», которые смогут от полугода до 9 месяцев без перерыва осуществлять поисковые работы, а также вести глубоководную разведку. По данным газеты «Известия», это изделие, разработанное научно-производственным предприятием «Океанос», имеет высочайшие показатели работоспособности и не нуждается в отдельном судне обеспечения.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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