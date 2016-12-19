На выход Великобритании из ЕС может уйти 20 лет

Правительство Соединенного Королевства до сих пор не имеет плана выхода из ЕС из-за большого количества разногласий
На саммите Евросоюза, который состоялся в Брюсселе, главы 27 стран – членов ЕС в очередной раз отказались от неформальных обсуждений Brexit с британским премьер-министром Терезой Мэй. Главу правительства Великобритании даже не позвали на традиционный ужин, где, по данным СМИ, в ее отсутствие лидеры Европейского союза все-таки обсудили предстоящий «развод» Брюсселя с Лондоном.
Как пишет газета «Известия», ссылаясь на заявление британских политиков, правительство Соединенного Королевства до сих пор не имеет плана выхода из ЕС из-за большого количества разногласий. Также многие из некогда активных сторонников Brexit теперь стараются не торопить события, затягивая начало переговоров с Брюсселем. По оценкам британских политиков, на окончательное разрешение всех споров между Великобританией и Евросоюзом и стабилизацию отношений может уйти целых 20 лет.
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