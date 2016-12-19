«События XVII–XIX веков, происходившие в Сибири, связаны с Тобольском»

Новый роман российского писателя Алексея Иванова «Тобол. Много званых» вышел в свет. Автор пообщался с корреспондентом газеты «Известия».

Отвечая на вопрос о том, почему он выбрал темой именно исторические события вокруг Тобольска, автор романа сообщил, что «Тобольск — столица Сибири, и все основные события XVII–XIX веков, происходившие в Сибири, так или иначе касались этого города».

— Но вообще изначально я не выбирал тему, а просто согласился работать над сценарием большого исторического фильма. Предложение меня заинтересовало, потому что я неплохо знаю историю Сибири, — заявил «Известиям» Алексей Иванов.

Автор подчеркнул, что «это будет восьмисерийный проект, который выйдет в конце 2018 года». Он также выразил уверенность в том, что «формат современного романа приходит из драматического сериала».

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