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Косачев: ультиматумы не способствуют диалогу с Россией

Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал итоги опроса общественного мнения в Японии

Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что ультиматумы не способствуют диалогу с Россией.

«Ни ультиматумы, ни обиды здесь точно не помогут», – цитирует его Федеральное агентство новостей.

Таким образом сенатор ответил на результаты опросов общественного мнения в Японии, в ходе которого большинство жителей страны выразили разочарованность, как они посчитали, отсутствием прогресса в переговорах о передаче Южных Курил.

В свою очередь Косачев напомнил, что для России не существует территориального вопроса.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Косачев: ультиматумы не способствуют диалогу с Россией

Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал итоги опроса общественного мнения в Японии

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