В США на 100-м году жизни умерла звезда кино 1950-х Жа Жа Габор

В США в возрасте 99 лет скончалась известная киноактриса венгерского происхождения Жа Жа Габор. Об этом сообщил журнал Variety, ссылаясь на представителя кинодивы Эда Лоцци.

Как сообщает издание, у Габор остановилось сердце. Актриса умерла в своем особняке в районе Бель-Эйр (штат Калифорния).

Жа Жа Габор была прикована к инвалидному креслу с 2002 года, после того, как она попала в автомобильную катастрофу. В 2005 году актриса оказалась парализованной в результате обширного инсульта. Позднее врачам пришлось ампутировать ей ногу.

Пик творческого успеха Габор пришелся на 1952-1958 годы, но она продолжала сниматься и в 1970-х, и в 1980-х.

Жа Жа Габор снялась в более 60 картин и телесериалов. Наибольшую популярность ей принесли роли в таких лентах, как «Мулен Руж» (1952), «Три истории любви» (1953), «Лили» (1953 год), «Девушка в Кремле» (1957) и «Серенада большой любви» (1959).

В 1958 году актрисе была присвоена американская кинематографическая премия «Золотой глобус».