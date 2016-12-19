В США на 100-м году жизни умерла звезда кино 1950-х Жа Жа Габор

У актрисы остановилось сердце
В США в возрасте 99 лет скончалась известная киноактриса венгерского происхождения Жа Жа Габор. Об этом сообщил журнал Variety, ссылаясь на представителя кинодивы Эда Лоцци.
Как сообщает издание, у Габор остановилось сердце. Актриса умерла в своем особняке в районе Бель-Эйр (штат Калифорния).
Жа Жа Габор была прикована к инвалидному креслу с 2002 года, после того, как она попала в автомобильную катастрофу. В 2005 году актриса оказалась парализованной в результате обширного инсульта. Позднее врачам пришлось ампутировать ей ногу.
Пик творческого успеха Габор пришелся на 1952-1958 годы, но она продолжала сниматься и в 1970-х, и в 1980-х.
Жа Жа Габор снялась в более 60 картин и телесериалов. Наибольшую популярность ей принесли роли в таких лентах, как «Мулен Руж» (1952), «Три истории любви» (1953), «Лили» (1953 год), «Девушка в Кремле» (1957) и «Серенада большой любви» (1959).
В 1958 году актрисе была присвоена американская кинематографическая премия «Золотой глобус».
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