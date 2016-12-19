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Постпред США: Россия не собирается нападать на НАТО

Постоянный представитель Вашингтона при Североатлантическом альянсе Дуглас Льют признал, что РФ не вынашивает агрессивных планов по отношению к Западу

Россия не собирается нападать на НАТО.

Об этом заявил постпред США при Североатлантическом альянсе Дуглас Льют.

«Я не считаю, что кто-либо в России сегодня намеревается напасть на НАТО», – цитирует его ТАСС.

Но при этом он добавил, что на альянсе лежит ответственность за ободрение союзников, находящихся на переднем крае.

Льют, кроме того, заметил, что Россия является источником нестабильности и неопределенности для НАТО.

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Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Постпред США: Россия не собирается нападать на НАТО

Постоянный представитель Вашингтона при Североатлантическом альянсе Дуглас Льют признал, что РФ не вынашивает агрессивных планов по отношению к Западу

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