Постпред США: Россия не собирается нападать на НАТО

Постоянный представитель Вашингтона при Североатлантическом альянсе Дуглас Льют признал, что РФ не вынашивает агрессивных планов по отношению к Западу
Россия не собирается нападать на НАТО.
Об этом заявил постпред США при Североатлантическом альянсе Дуглас Льют.
«Я не считаю, что кто-либо в России сегодня намеревается напасть на НАТО», – цитирует его ТАСС.
Но при этом он добавил, что на альянсе лежит ответственность за ободрение союзников, находящихся на переднем крае.
Льют, кроме того, заметил, что Россия является источником нестабильности и неопределенности для НАТО.
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