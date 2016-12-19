Постпред США: Россия не собирается нападать на НАТО

Россия не собирается нападать на НАТО.

Об этом заявил постпред США при Североатлантическом альянсе Дуглас Льют.

«Я не считаю, что кто-либо в России сегодня намеревается напасть на НАТО», – цитирует его ТАСС.

Но при этом он добавил, что на альянсе лежит ответственность за ободрение союзников, находящихся на переднем крае.

Льют, кроме того, заметил, что Россия является источником нестабильности и неопределенности для НАТО.

Читайте также: Столтенберг: НАТО не хочет холодной войны с Россией