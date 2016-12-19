К месту аварийной посадки Ил-18 в Якутии вылетела комиссия Минобороны

Минобороны России направило комиссию к месту аварийной посадки самолета Ил-18 в Якутии для выяснения причин происшествия, сообщили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате инцидента 16 человек получили тяжелые травмы. Все они были эвакуированы в лечебные учреждения Тикси вертолетами поисково-спасательной службы. По данным военного ведомства, все пассажиры и члены экипажа живы.

Ранее сообщалось о крушении самолета в Якутии, в результате которого воздушное судно развалилось на три части.

Также со ссылкой на источник в экстренных службах «Интерфакс» сообщал, что в авиакатастрофе погибли 30 человек.

