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К месту аварийной посадки Ил-18 в Якутии вылетела комиссия Минобороны

По данным военного ведомства, в результате инцидента 16 человек получили тяжелые травмы

Минобороны России направило комиссию к месту аварийной посадки самолета Ил-18 в Якутии для выяснения причин происшествия, сообщили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате инцидента 16 человек получили тяжелые травмы. Все они были эвакуированы в лечебные учреждения Тикси вертолетами поисково-спасательной службы. По данным военного ведомства, все пассажиры и члены экипажа живы.

Ранее сообщалось о крушении самолета в Якутии, в результате которого воздушное судно развалилось на три части.

Также со ссылкой на источник в экстренных службах «Интерфакс» сообщал, что в авиакатастрофе погибли 30 человек.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

К месту аварийной посадки Ил-18 в Якутии вылетела комиссия Минобороны

По данным военного ведомства, в результате инцидента 16 человек получили тяжелые травмы

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