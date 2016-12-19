Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

ЦБ лишил лицензий четыре банка

Речь идет о нижегородском Форус Банке, краснодарском Идея Банке, вологодском Вологдабанке и московском банке «Миръ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Центробанк отозвал лицензии у четырех банков, сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о нижегородском Форус Банке, краснодарском Идея Банке, вологодском Вологдабанке и московском банке «Миръ».

Такое решение было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Согласно данным отчетности, по величине активов Форус Банк на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ, Идея Банк — 264-е, Вологдабанк — 429-е, «Миръ» — 381-е место.

Напомним, ранее ЦБ отключил банк «Миръ» и Вологдабанк от своей платежной системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). 

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

ЦБ лишил лицензий четыре банка

ЦБ лишил лицензий четыре банкаРечь идет о нижегородском Форус Банке, краснодарском Идея Банке, вологодском Вологдабанке и московском банке «Миръ»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке