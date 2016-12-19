ЦБ лишил лицензий четыре банка

Центробанк отозвал лицензии у четырех банков, сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о нижегородском Форус Банке, краснодарском Идея Банке, вологодском Вологдабанке и московском банке «Миръ».

Такое решение было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Согласно данным отчетности, по величине активов Форус Банк на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ, Идея Банк — 264-е, Вологдабанк — 429-е, «Миръ» — 381-е место.

Напомним, ранее ЦБ отключил банк «Миръ» и Вологдабанк от своей платежной системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП).

