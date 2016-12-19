Российский и финский Деды Морозы проводят переговоры на границе

Дед Мороз из Великого Устюга встречается сегодня со своим финским коллегой Йоулупукки. Она запланирована в пропускном пункте «Брусничное» в Ленинградской области.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу областного правительства, Деды Морозы поприветствуют друг друга, поздравят детей с наступающими праздниками и обменяются подарками. Церемония будет сопровождаться песнями и плясками.

Затем запланирован визит российского Деда Мороза в резиденцию Йоулупукки. Там он пообщается с детьми в центре города Лаппеенранта.

Как сообщает агентство, традиция встречи российского и финского Дедов Морозов берет начало с 2002 года. Тогда они договорились каждый год встречаться на границе в рамках акции под названием «Рождество без границ».

Йоулупукки— это дед, который приходят к детям под Рождество. В переводе с финского Йоулупукки означает «Рождественский козёл». Сначала его изображали в козлиной шкуре и с маленькими рожками. Теперь он больше похож на Санта-Клауса.