В Амурской области подкармливают кабанов для поддержки тигров

Подкормка диких кабанов началась в местах обитания амурского тигра из-за увеличения численности хищников. В Бурейский природный парк Амурской области поступило 23 т зерноотходов.

Хозяева амурской тайги не являются постоянными жителями заказника, но в течение последних лет часто заходят на его территорию, чтобы охотиться на уссурийского кабана, изюбря и сибирскую косулю.

Как пишет ИА «Амур.инфо», в последние годы в регионе возросла популяция амурского тигра. Молодые хищники ищут новые, еще не занятые места для проживания и охоты. Каждому тигру необходимо примерно 50 взрослых копытных в год.

Финансовую поддержку для покупки и доставки 23 т зерноотходов в Бурейский парк оказал Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы. Определять численность копытных помогут фотоловушки, установленные возле площадок для подкормки диких кабанов.

Перспективной территорией для обитания тигров в Амурской области является также Иверский заказник. Там ведутся работы по созданию благоприятных условий для хищников. Как считают защитники животных, благодаря их усилиям амурский тигр может вернуться в его исконные места обитания — приамурскую тайгу.