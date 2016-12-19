В Коми сократили количество премий многодетным семьям

С нового года в Республике Коми будет сокращено количество правительственных премий многодетным семьям. Однако сумма вознаграждения будет увеличена.



Об этом говорится в постановлении республиканского правительства.



Согласно документу, отныне в Коми будут присуждать пять премий лучшим многодетным семьям, а до этого их получали шесть семей. Размер премии увеличится в два раза — до 100 тыс. рублей.

Как напоминает ИА «Комиинформ», в предыдущий раз церемония награждения проходила в мае. В конкурсе участвовали 11 многодетных семей.



Дважды получить вознаграждение не получится.

Пока нет информации, с чем связано нововведение.