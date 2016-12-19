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В Коми сократили количество премий многодетным семьям

Однако сумма премий будет увеличена

С нового года в Республике Коми будет сокращено количество правительственных премий многодетным семьям. Однако сумма вознаграждения будет увеличена.

Об этом говорится в постановлении республиканского правительства.

Согласно документу, отныне в Коми будут присуждать пять премий лучшим многодетным семьям, а до этого их получали шесть семей. Размер премии увеличится в два раза — до 100 тыс. рублей.

Как напоминает ИА «Комиинформ», в предыдущий раз церемония награждения проходила в мае. В конкурсе участвовали 11 многодетных семей.

Дважды получить вознаграждение не получится.

Пока нет информации, с чем связано нововведение.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Коми сократили количество премий многодетным семьям

Однако сумма премий будет увеличена

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